Bad-Dürrheim Fritz Dinger bleibt Vorsitzender

Gerda Emminger, stellvertretende Vorsitzende sowie Schriftführerin brachte in ihrem Bericht die Veranstaltungen und Termine nochmals in Erinnerung. Schon zur Tradition ist es geworden, dass der Chor unter der Leitung seines Dirigenten Helmut Salmen und begleitet von Peter Hastedt am Klavier in der Kurklinik Limberger zu mehreren Konzerten auftritt.

Mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm werden die Patienten sowie die einheimischen Besucher erfreut. Insbesondere beim vorweihnachtlichen Konzert ist das Konzert so gestaltet, dass alle Anwesenden mitsingen können.

Während des Christkindlemarktes wurde auch wieder das "Café Caruso", das Vereinsheim des Chores, eröffnet, und den vielen Gäste stand ein reichhaltiges Kuchen – und Tortenangebot zur Auswahl. Der Jahresausflug diente der Geselligkeit und führte an den Kaiserstuhl. Über die Finanzen informierte Edeltraud Spycher, von Siegfried Feist und Robert Schneckenburger wurde ihr eine tadellose Buchführung bestätigt. "Wenn man diese Zahlen hört, glaubt man nicht, dass unser Verein so wenig Mitgliedern hat", bemerkte Fritz Dinger.