Bad-Dürrheim Frischer Fisch aus Bad Dürrheim

Bad Dürrheim. Es gibt die Angelvereine Bad Dürrheim-Sunthausen, Ober- sowie Unterbaldingen und Öfingen. Am Niederwiesensee haben seit geraumer Zeit die Mitglieder des Unterbaldinger Vereins ihre Angelrute gegen Hammer, Zange und Pinsel eingetauscht – es galt ein neues Vereinshaus zu bauen.

Das ist jetzt fast fertig In den vergangenen Wochen wurde der Innenausbau vorangetrieben, jetzt wird das Gelände um die Fischerhütte gestaltet. Einen großen Wunsch haben die 24 Mitglieder noch, den sie sich unter einer bestimmten Voraussetzung noch dieses Jahr erfüllen werden: einen rund zehn Meter langen Steg vor der Hütte in den See hinaus.

Dazu müsse jedoch das Vatertagsfest gut laufen, erzählt Vorstandsmitglied Sebastian Hansmann. Er und noch einige andere Helfer sind zur Zeit an den Wochenende zugange, um alles fertigzustellen. Die Fliesen liegen, das Dach des Anbaus für den Festplatz ist auch fertig, eigentlich steht dem Fest nichts mehr entgegen. Der Niederwiesensee ist ein ehemaliges Becken der alten Kläranlage zwischen Unterbaldingen und Geisingen, kurz vor der Autobahn. Als die neue Verbandskläranlage gebaut wurde, wurde das Becken außer Betrieb gesetzt und die Angler übernahmen es. Gespeist wird der See durch die Kötach und von mehreren Quellen oberhalb am Waldrand, erklärt Hansmann. Im Frühjahr gibt es verschiedenes für die Vereinsmitglieder zu tun. So gilt es den Müll um und im See zu entsorgen sowie Baumschnitt und Mäharbeiten zu erledigen. Der Verein ist zudem dabei, den Nachwuchs auszubilden.