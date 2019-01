Bad-Dürrheim Freimaurer diskutieren über Ethik

Bad Dürrheim. Die Freimaurer, sagenumwoben, mit Legenden behaftet und geheimnisvoll – mit diesen Attributen räumte der Distriktmeister für Baden-Württemberg, Ralph Meixner, auf: "Das große Geheimnis der Freimaurer ist: Es gibt keines." Offen zeigten sich er und sein Distriktredner für Baden-Württemberg Mario Moeller-Zirkel, die zusammen das Wochenende organisierten.

Seit über 300 Jahren gibt es die Freimaurer, zu den beiden ältesten Logen in Deutschland gehören die in Mannheim und Hamburg, beide zählen 275 Jahre. Sie selbst sehen ihren Einfluss in den vergangenen Jahrhunderten nicht ganz so groß, wie Erzählungen glauben machen wollen. Statt als Initiator der Epoche der Aufklärung ab dem Jahr 1700 sehen sie sich nur als Katalysator. Sie schufen und schaffen auch heute noch Begegnungsstätten, in denen Menschen – egal welchen Standes – zusammenkommen können, um in einem geschützten Raum Gedanken austauschen zu können.

In den Augen der Freimaurer sieht man sich vor einem erneuten Umbruch. Waren es einst die Auswirkungen der Industrialisierung, die eine humane Gegenbewegung hervorrief ist man der Auffassung, dass die Menschheit heute, mit der Industrie 4.0 wieder an einem Wendepunkt angelangt sei. "Die menschliche Gesellschaft braucht vor allem ein globales Ethikkonzept, das metapolitische Brücken über die religiösen und kulturellen Differenzen baut", erklären Meixner und Moeller-Zirkel in einer Pressemitteilung. Jedoch nicht nur in der Wirtschaft gibt es Umbrüche. Ralph Meixner blickt im Gespräch in die Türkei, dort habe Staatschef Erdogan beispielsweise alle Freimaurer aus dem Staatsdienst entlassen.