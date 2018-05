Bad-Dürrheim Freibadsaison startet am 18. Mai

Bad Dürrheim. Zwei Tage benötigt es, bis die eine Million Liter Mineralwasser in das Freibecken eingelaufen sind. Parallel dazu wird das Wasser auf 20 Grad hochgeheizt, was insgesamt drei Tage dauert – dann ist das Becken fertig für die voraussichtlich letzte Saison Spiel, Spaß und Sport im Bad Dürrheimer Freibad.

Für die Liegefläche war die Kurgärtnerei im Einsatz. Der Rasen ist frisch gemäht, an den Bäumen das Totholz entfernt und fünf Mitarbeiter der Kur und Bäder sind seit dem 20. April dabei, das Becken und die Technik auf Vordermann zu bringen. Dabei liefen viele Arbeiten parallel ab. Zunächst ging es in die Tiefen des Kellers. Dort ist die Technik untergebracht und es mussten beispielsweise die beiden Wasserspeicher für die Rutsche – jeder fasst 1000 Liter – gesäubert werden. Die Filter für das große Becken waren zu prüfen und einiges mehr. Die Filter sammeln die Fest- sowie Fettstoffe aus dem Wasser und müssen zwei bis drei Mal die Woche gespült werden.

Weitere Arbeiten gab es am Becken. Waren die Fliesen im Bassin soweit in Ordnung, mussten vor allem am Rand, dem so genannten Beckenkopf, einige ausgetauscht werden. Zusätzlich wurde das Becken mit einem Kalkentferner behandelt.