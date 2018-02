Bad Dürrheim. Zur Frauenfasnet wird am Sonntag, 4. Februar, in den katholischen Pfarrsaal St. Johann in Bad Dürrheim eingeladen. Beginn ist um 19.30, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Frauen können sich auf einen närrischen Abend mit Sketchen und Fasnetliedern freuen. Bei der beliebten Veranstaltung sind Frauen fast unter sich, lediglich Pfarrer und Bürgermeister sowie Musiker und Fotograf ist als Männer der Zutritt zur Frauenfasnet erlaubt. Bereits seit September laufen die Proben für den Abend, beschreibt Gudrun Ruf von den katholischen Fasnetswieber die intensive Vorbereitung. Auch viel Organisatorisches gelte es, auf die Beine zu stellen. Und am Montag danach heißt es wieder Saubermachen. "Doch das machen wir gerne", so Gudrun Ruf. Im Vordergrund stehe, "den Mädels ein paar schöne Stunden zu bereiten".