Bad Dürrheim. Die Katholische Frauengemeinschaft fährt am kommenden Samstag, 15. September, bei ihrem Ausflug unter anderem an den Kaiserstuhl. Es sind noch Plätze frei. Die Fahrt mit dem Bus startet um 9 Uhr am katholischen Pfarrsaal und führt zunächst nach Simonswald, wo die Ölmühle besichtigt wird. Die Fahrt geht weiter nach Oberrotweil zum Mittagessen im Restaurant "Neun Linden". Dem schließt sich eine Rundfahrt mit dem Badenova-Bähnle durch den Kaiserstuhl mit einer Weinprobe an. Nach einer Zeit der freien Verfügung geht es um 18 Uhr zurück nach Bad Dürrheim. Ankunft hier voraussichtlich um 20 Uhr. Auch Nichtmitglieder – der Ausflug ist nur für Frauen – sind beim Ausflug willkommen, für sie kostet die Fahrt 23 Euro. Die Anmeldeliste liegt in der katholischen Kirche aus.