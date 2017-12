Bad-Dürrheim Frau und Kuh turbulent an den Mann gebracht

Eine große Überraschung gab es, als das Muttersöhnchen erschien. Statt Papas Anzug trug er total rockige Klamotten und war kaum wiederzuerkennen. "Ich will was erleben, und nicht mehr mit Mama in den Zoo", verkündete er. Die ausgeflippte Eva sorgte ebenfalls für eine Überraschung. Weg war die grellbunte Panker-Frisur, dafür sah man langes, blondes Haar, und statt aufgeschlitzter Jeans und frechen Oberteilen trug sie brav ein hübsches Kleidchen. Und da sich bekanntlich Gegensätze anziehen, wurde mit Sekt auf die dritte Verlobung angestoßen.

Kräftigen Beifall gab es für die tollen Leistungen der Schauspieler. Einen extra Applaus für Kathi Weller, die von Anfang an mit dabei war und sich nach 39 Spieljahren verabschiedete. Mit Beifall bedacht wurde auch Gerlinde Waldraff, die seit 30 Jahren für die Maske zuständig ist und nicht zuletzt Martina Erath für ihren Einsatz als Souffleuse.