Bad-Dürrheim Frage im Bürgerentscheid klar stellen

Bad Dürrheim. Seit Jahren ist klar, dass es einer Grundsanierung oder eines Neubaus des Minaras bedarf. Notwendige größere und kostenintensive Reparaturen wurden immer wieder verschoben mit diesem Hinweis auf einen Grundsatzbeschluss. Dieser kam dann auch mit einer Obergrenze von 8,9 Millionen Euro, die das Schwimmbad kosten dürfe. Um sich ein besseres Bild zu verschaffen, gingen Verantwortliche der Stadt und der Gemeinderat auf Bäderfahrt und danach war relativ rasch klar: Für 8,9 Millionen Euro gibt es kein neues Schwimmbad, eine Grundsanierung würde jedoch auch mehr kosten. Guter Rat war im wahrsten Sinne des Wortes teuer. Nach den ersten Diskussionen und nach einem Bürgerinformationsabend im Oktober kristallisierten sich zwei Strömungen heraus: die LBU strebt einen Bürgerentscheid an, die CDU will kein neues Schwimmbad bauen und ist auch gegen eine Generalsanierung – letzterer Antrag bekam die Mehrheit im Gemeinderat. Jedoch sind damit die Wogen keinesfalls geglättet und es ist noch nichts endgültig entschieden. Die LBU will trotzdem eine Abstimmung im Gemeinderat, über die Durchführung eines Bürgerentscheids. Dazu bräuchte sie eine Zweidrittel Mehrheit im Gremium. Sollte sie diese nicht bekommen heißt es jedoch immer noch nicht, dass es keinen Bürgerentscheid gibt. Die Bad Dürrheim können ihn selbst herbeiführen.

Zunächst muss dafür ein Bürgerbegehren schriftlich beantragt werden. Laut Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg müssen sieben Prozent aller Wahlberechtigten dieses mit ihren Unterschriften unterstützen. Das Bürgerbegehren muss jedoch noch weitere formelle Hürden nehmen. Laut Serviceportal des Landes sind dies: eine eindeutige Formulierung, "so dass der übereinstimmende Wille der unterzeichnenden Person klar ersichtlich ist". Hinzu kommt die Frage, die im Bürgerentscheid gestellt werden soll – diese muss klar formuliert sein, eine Begründung sowie einen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangen Maßnahmen.

Im Verfahrensverlauf nennt das Serviceportal, dass möglichst bis zu drei Vertrauenspersonen mit Namen und Anschriften genannt werden sollten. Diese sind fungieren als Ansprechpartner für die Stadtverwaltung und sind berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Bürgerbegehren abzugeben und entgegenzunehmen. Es kommt zur Prüfung durch den Gemeinderat und sollte alles okay sein zum Bürgerentscheid. In diesem Fall gibt es eine Besonderheit: Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss es innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe dieses Beschlusses einreichen. Die Zeit drängt also, sollte sich jemand entschließen, das Heft in die Hand zu nehmen. Denn gerechnet von dem Beschluss am 30. November, das Schwimmbad nicht zu bauen, bleiben noch etwas mehr als zwei Monate, das Begehren einzureichen.