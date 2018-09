Bad-Dürrheim Forschend das Leben entdecken

Zwei Jahre lang hat diese Auszeichnung ihre Gültigkeit, die durch Ute Zimmer von der IHK Akademie Schwarzwald-Baar-Heuberg übergeben wurde. Dazu gab es eine Urkunde und ein neu erschienenes Wimmel-Bilderbuch über den Schwarzwald.

Die Vorbereitungen zu dieser Zertifizierung wurden von den Pädagogen Ingrid Schwab und Julian Rönnefarth durchgeführt, die sich als Projektleiter engagierten. Sie selbst mussten an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen: "Man lernt selbst viel Spannendes", bestätigen sie übereinstimmend. In den Forscherräumen der Kita steht jede Menge Material zur Verfügung, mit dem die Kinder spielend lernen. Durch ein Mikroskop können Insekten betrachtet werden, Schatten und Licht werden mit dem Tageslichtprojektor erlebt, Wasser ist immer ein interessantes Thema, nach Anleitungen wird mit Lego gebaut und immer wieder faszinierend ist für die Kinder die Anziehungskraft von Magneten.

Nach dem Morgenkreis, so erzählt Ingrid Schwab, können die Kinder selbst entscheiden, ob sie in die Forscherräume gehen möchten. "Schon unsere Kleinsten sind mit Begeisterung dabei", freuen sich die Erzieher. Auch Ute Zimmer äußerte ihre Freude über das Engagement der Kita. Besonders, als ihr die Mädchen und Jungen vorführten, was sie zum Thema "Rund um den Körper" gelernt hatten. Seit zehn Jahren würden die Fortbildungen für Pädagogen angeboten und es sei eine tolle Erfahrung, wie in diesem Bereich alles wachse. Auch die Trainer hätten viel Spaß an der Ausbildung der interessierten Projektleiter.