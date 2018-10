Bad-Dürrheim Formelle Hürden vor der Stimmabgabe

Bad Dürrheim. Unmittelbar die Stadt Bad Dürrheim betreffend ist die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl. Kürzlich beschloss der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung, dass die Bürgermeisterwahl am 31. März stattfinden soll. Ob Walter Klumpp zu seiner dritten Amtszeit antritt, ist noch offen, er will es in der ersten Oktoberhälfte mitteilen. Momentan wird die öffentliche Stellenausschreibung im Hauptamt fertiggestellt. In dieser wird auch erwähnt, ob der Stelleninhaber nochmals antritt oder nicht, die Amtszeit beträgt acht Jahre.

Die Aufgaben eines Bürgermeisters sind repräsentative Tätigkeiten, er ist Chef der Verwaltung, Rechtsvertretung der Gemeinde nach außen und stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderates und all seiner Ausschüsse. Was sich in diesen vier Punkten eher überschaubar anhört, hat es jedoch in sich. Im grundgenommen ist er nichts anderes als der Geschäftsführer eines mehr oder weniger großen Unternehmens – wenn auch die Gefahr einer finanziellen Pleite bei einer Gemeinde wesentlich geringer ist als in der freien Wirtschaft.

Zur Wahl eines Bürgermeisters darf antreten, wer Deutscher im Sinne des Grundgestzes ist oder Unionsbürger und in Deutschland wohnt. Darüberhinaus muss ein Kandidat am Wahltag mindestens 25, höchstens jedoch 68 Jahre alt sein. Die Kandidaten dürfen nicht aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden sein, es darf auch kein Disziplinarverfahren gegen sie laufen. Sie dürfen auch nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. Jeder Bewerber muss seinen Bewerbungsunterlagen eine Wählbarkeitsbescheinigung beilegen. Es sind also einige Hürden zu nehmen, bis man als Bürgermeisterkandidat auf der Liste steht.