Bad-Dürrheim Flüchtlinge spielen im Fußballverein

Vorgesehen sei eine siebenköpfige Familie, die man vom Landratsamt neu zugewiesen bekomme, dort unterzubringen, so Jovic-Burger in ihrem Bericht. Für das laufende Jahr hat die Stadt eine Aufnahmeverpflichtung von 48 Personen zu erfüllen, bis jetzt konnten 21 aufgenommen werden, weitere 27 werden noch folgen. Hierfür steht zusätzlich die Adresse Hofstraße 7/7a zur Verfügung. Für das Jahr 2019 lassen sich keine Prognosen abgeben, die Zahl hängt von der politischen Lage in den Heimatländern der Flüchtlinge ab. Im Moment hat die Stadt jedoch auch keine Kapazitäten, im nächsten Jahr Flüchtlinge aufzunehmen. Jovic-Burger gab ebenfalls einen Überblick zu den Aktivitäten.