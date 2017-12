Bad-Dürrheim Florian Meder startet durch

Alles hat ganz harmlos angefangen: "Auf dem Schabelhof durften wir auf der Pferdekoppel eine Rampe bauen", erinnert sich Florian. Darüber wurde dann mit dem Fahrrad oder wahlweise mit einem Kindermotorrad gesprungen. Nachdem sowohl Rad wie auch Motorrad im Zuge der Rampenerhöhungen deutliche Materialschwächen offenbarten, musste erst einmal ein anderes Rad her. Profireiterin Simone Meder hätte sich diese Aktion zwar eher mit dem Pferd gewünscht, aber: "das mit dem Riding hat er ja schon mal richtig verstanden", lacht sie. Das so genannte Fully – ein voll gefedertes Rad – gab es als kombiniertes Weihnachts-Geburtstags-Geschenk und ab da war der Sohn jeden Tag unterwegs. "Ich bin mit Freunden erst einmal im Kapfwald gefahren und bin über jede verfügbare Stufe und Schwelle gesprungen", erzählt Florian. Dann entdeckte er den Bike-Park in Albstadt, einen reinen Downhill-Kurs. Hier geht es mit dem Skilift hoch und mit Vollgas wieder hinunter.

Für diese spezielle Form des Bikens wurde allerdings wieder ein Downhill-Bike notwendig. So ein Bike muss sehr robust und auf die speziellen Erfordernisse des extremen Bergabfahrens ausgelegt sein. Somit eignet es sich weniger zum normalen Fahren. Das hat den Schüler allerdings nicht davon abgehalten, regelmäßig mit dem Zug nach Albstadt zu fahren. Konkret bedeutet das: zunächst rund sieben Kilometer nach Donaueschingen strampeln und von Albstadt noch gut sechs Kilometer bis zum Bike-Park. Somit wird auch die nächste Hürde keine sein: Nachdem er im Januar 17 Jahre alt wird, wechselt er automatisch in die höhere Klasse U 19 und zudem von der Amateur in die Profi-Klasse. Auch laufen Gespräche mit einem Rennteam, das Interesse an dem jungen Fahrer hat. "Das wird jetzt noch mal etwas ganz anderes", sagt Florian. Dann ist regelmäßiges professionelles Training angesagt, rund zehn begleitete Rennen wird er fahren. Angst hat er vor der Herausforderung nicht. Schließlich ist es sein Ziel, beruflich etwas mit Sport zu machen. Der Weg dahin ist gut geebnet