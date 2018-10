Bad Dürrheim. Die Veranstalter der "Stunde der Kirchenmusik" laden zu ihrem nächsten Konzert ein. Dieses findet statt am Sonntag, 21. Oktober, in der evangelischen Johanneskirche, Johanniterweg 13. Geboten wird ein klassisches Flötenkonzert der Gruppe "L’Arte dei Flauti" unter der Leitung von Astrid Heider. Es werden Werke von Telemann, Bach, Piazolla, Mozart, Dvorak und vielen anderen zur Aufführung kommen. Die Gruppe "L’Arte dei Flauti" hat sich 2015 mit der Idee gegründet, die Kunst der Flöte, wie sie in den einzelnen Jahrhunderten in Erscheinung trat, aufzuführen und zu bewahren. Das Interessante ist, dass alle Flöten aus der Querflötenfamilie zu hören sind – von der Piccoloflöte, der normalen Querflöte über die Altflöte bis zur Bassquerflöte. Gleich bei den ersten Tönen springt die Faszination und die Begeisterung, die die Musiker für ihr Instrument teilen, auf das Publikum über, zeigen sich die Verantwortlichen überzeugt. Seit seiner Gründung hatte das vierköpfige Ensemble Auftritte in der Region und darüber hinaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.