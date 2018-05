Bad-Dürrheim Fleißige Frauen stricken für kranke Kinder

Dank der fleißigen Frauen, die in munterer Runde beieinandersitzen, konnten dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg bisher 50 000 Euro gespendet werden. Die Strickrunde, die seit April 2011 von Hedwig Baur geleitet wird, macht gleich dreifache Freude: Die Frauen im Alter von 48 bis 90 Jahren genießen das gemütliche Beisammensein, viele Personen freuen sich an den Handarbeiten, die sie erwerben können und kürzlich war es für Rosemarie Steurenthaler und Heinz Mauz, beide Vorstandsmitglieder des Förderverein, wieder eine angenehme Aufgabe, in die Kurstadt zu kommen, um die Spende entgegen zu nehmen. Je nach Verkauf und Einnahmen überweist Hedwig Bauer monatlich einen Betrag in Höhe von etwa 700 Euro und das nunmehr seit sieben Jahren.

Gestrickt wird alles, was gewünscht wird. Auf Bestellung fertigen die Frauen Jacken, Pullis, Westen, Tücher Ponchos, Topflappen, Socken, Mützen und vieles mehr an, für Damen, Herren und Kinder. Dankbar sind sie über Wollspenden, nicht selten erhalten sie größere Mengen aus Nachlässen. Hedwig Bauer indes strickt nicht nur, sie ist auch eifrig am Nähen. Taschen, Schürzen, Jacken, Mäntel gehören in ihr Programm. "Genäht wird zu Hause", sagt sie. Das Nähen habe ihr ihre Mutter beigebracht. Zweimal im Jahr kommen die Frauen jeweils mit einem Stand ins Bad Dürrheimer E-Center und zum Herbstmarkt nach Donaueschingen, um ihre Handarbeiten zu verkaufen. Über die gewaltige Arbeit des Fördervereins erzählten die beiden Vorstandsmitglieder bei ihrem Besuch. Durch Spenden wurde es möglich, für die Kinderkrebsklinik das "Elternhaus" zu bauen. Rosemarie Steurenthaler weiß aus eigener Erfahrung, wie dringend notwendig es ist, dass krebskranke Kinder bei ihrem mehrmonatigen Aufenthalt in der Klinik ihre Eltern täglich in der Nähe zu haben.

Ihre zwei Töchter erkrankten an Krebs, nur eine konnte ihn überwinden. "Durch so eine Diagnose bricht die Welt zusammen", erzählt sie. Damals habe es noch kein Elternhaus gegeben, das erste wurde 1995 gebaut. Da die Krebskinderklinik inzwischen zu eng und veraltet ist, ist ein Neubau mit Tiefgarage und Elternhaus in Planung. Dazu werden zehn Millionen Euro benötigt. Zudem lässt der Förderverein für Forschungsarbeiten jährlich 50 000 Euro einfließen, weiter 70 000 Euro monatlich für Personalkosten, denn die Klinik benötige ausreichende Fachärzte, speziell ausgebildetes Pflegepersonal und Psychotherapeuten, die den betroffenen Eltern fachkundige Hilfe anbieten.