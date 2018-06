Bad Dürrheim. Zum Vereinsausflug am Samstag, 7. Juli, lädt der Freizeit-Gymnastik-Sportverein (FGS) alle Mitglieder ein. Der Start ist um 8 Uhr an der Bushaltestelle Bühlstraße und um 8.05 Uhr an der Bushaltestelle Rathaus in Öfingen, um mit dem Bus nach St. Blasien zu fahren. Nach einer Stunde geht es zum "Speckpapst" in Todtmoos. Hier gibt es Wissenswertes über den Speck zu erfahren, und die Gäste dürfen diesen beim anschließenden Vesper verkosten. Anschließend ist eine Wanderung in der näheren Umgebung geplant, Dauer ist etwas eineinhalb Stunden. Zum Abschluss ist eine Einkehr im Mostschöpfle in Hüfingen vorgesehen. Gegen 21 Uhr fährt der Bus wieder zurück. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Die Kosten betragen für Mitglieder 20 Euro und für Nichtmitglieder 30 Euro, zuzüglich Abendessen. Verbindliche Anmeldungen sind erbeten bis 30. Juni bei Beate Bach, Telefon 07706/92 26 98