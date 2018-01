Bad-Dürrheim Feuerwehrabteilung hat Grund zum Feiern

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Oberbaldingen am Wochenende 2. und 3. Juni. Das Rahmenprogramm für die in diesem Jahr größte Festivität in der Ostbaargemeinde steht bereits fest. Den Programmablauf gab Abteilungskommandant Volker Heppler im Rahmen der am Samstag durchgeführten Hauptversammlung bekannt. In ihre eigene Jubiläumsfeier zieht die Wehr an diesem ersten Juniwochenende das zehnjährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Ostbaar mit ein, sodass ein doppelter Anlass zum Feiern besteht.