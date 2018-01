Bad-Dürrheim Fertigstellung der Mensa ist für Jahr 2019 geplant

Die Veranstaltung gehört schon seit über 40 Jahren zum festen Bestandteil des Jahresprogramms des Musikvereinsund bei welcher die Ortsverwaltung zum Jahresrückblick und der Bekanntgabe von zukünftigen Vorhaben genutzt wird. Heuer waren es allerdings weit weniger Oberbaldinger als in den Vorjahren.

Der Aufmerksamkeit des Publikums konnte sich auch Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich bei seinen Ausführungen gewiss sein, wobei er die Umbaupläne für das im letzten Jahr von der Stadt erworbene Sparkassengebäude an der Ortsgrenze von Ober- und Unterbaldingen vorne an stellte. Für rund 200 000 Euro soll das Gebäude zu einem Servicezentrum für die Bürger der beiden Ortsteile umgebaut werden. Außer, dass hier die beiden Ortsverwaltungen einziehen, soll eine Toto-Lotto-Annahmestelle und ein Paketschalter eingerichtet werden. Sparkasse und Volksbank möchten Geldautomaten aufstellen. Umbauarbeiten für 60 000 Euro werden im Rathaus erforderlich sein, dessen Sitzungssaal und der Archivraum zum Domizil für den Landfrauenverein umgewandelt werden soll. Ausziehen werden die Landfrauen aus ihren Räumlichkeiten im Obergeschoss vom Kindergarten. Dort sollen im Zuge der mit 120 000 Euro veranschlagten Umbauarbeiten Räume für die Essensausgabe und das Personal entstehen. Das Gebäude wird an seiner Außenseite eine Fluchttreppe erhalten. Mit den Nutzungsänderungen für Rathaus und Kita wird sich der technische Ausschuss bei seiner Sitzung am 15. Januar befassen.

Planerisch soll in diesem Halbjahr der Startschuss für das mit 2,7 Millionen Euro kalkulierte Großprojekt Hallenneubau und Einrichtung einer Mensa erfolgen. Die Kapazität für die Halle liegt bei 200, bei der Mensa bei 60 Plätzen. Ende 2019 sollen beide Bezugsfertig sein. Als erfreulich bezeichnete Ullrich, dass zumindest einige Haushalte in naher Zukunft von der schnellen Internetverbindung per Glasfaserkabel profitieren werden. Von Biesingen her soll das Kabel im Auweg, Dorfstraße und Kirchstraße über Unterbaldingen verlegt und eine Verbindung mit der von Tuttlingen kommenden Leitung geschaffen werden. Gelungen sei es den Anschluss für das Baugebiet Deicheläcker und Gomstel zu erwirken, das mit 83 Prozent eine hohe Anschlussdichte vorweist. Der Kostenanteil der Stadt liegt bei 400 000 Euro. Überlegungen gebe es, ob die Erweiterung des Gewerbegebiets "Bahn" in westliche Richtung möglich ist, gab Ullrich noch bekannt.