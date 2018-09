Bad-Dürrheim Ferienprogramm geht zu Ende

Der nahe dem Gemeinschaftshaus gelegene Spielplatz bot sich an für allerlei Ballspiele und Kletterei. Während sich manche Kinder auf dem asphaltierten Vorhof vom Gemeinschaftshaus als Tennisspieler betätigten, malten andere in den Räumlichkeiten Bildervorlagen aus oder bastelten Blattwichtel. Eine tolle Sache war für die Kinder, dass sie beim Fertigen der Pizzen voll eingebunden waren. Dass von dem gemeinsam verspeisten leckeren Backwerk am Ende kein Krümel mehr übrig blieb, verstand sich von selbst. Angeleitet und betreut wurde die Kinderschar von sechs Mitgliedern des Landfrauenvereins Der letzte Programmpunkt im von Öfinger und Ippinger Vereinen zusammen gestalteten Sommerferienprogramm findet am heutigen Freitag in der Nachbargemeinde Ippingen statt. Der dortige Landfrauenverein lädt die Kinder ab vier Jahren um 14.30 Uhr zu Spiel und Spaß ein, wobei der Treffpunkt am Grillplatz ist. Bei ungünstiger Witterung trifft man sich an der Lindenberghalle.