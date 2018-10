Bad-Dürrheim Feldwege bleiben Sorgenkind

Bad Dürrheim. Schmale Feldwege mit tiefen Fahrrillen gibt es in einigen Außenbereichen. Nicht nur an der beschriebenen Stelle, sondern auch zwischen Hochemmingen und Hirschhalde. Hier meldete Helmut Bertsche ebenso Handlungsbedarf an. Einer der das anders sieht ist Wolfgang Kaiser: man müsse sich perspektivisch fragen, ob man die Infrastruktur wirklich halten könne. Die Verbindung Hochemmingen-Hirschhalde stellte er beispielsweise in Frage. Es gäbe auch andere Wege. Er brachte den Gedanken ins Spiel, ob man einige Gemeindeverbindungswege nicht zu Feldwegen herabstufen sollte.

Hier bekam er auch sogleich Gegenwind von der CDU-Seite. Auch die Feldwege müssten ordentlich gemacht werden bei den großen Fahrzeugen, mit denen die Landwirte heutzutage unterwegs seien. Es wurde eine Achslast von rund elf Tonnen genannt, so könne ein Gefährt beim Silageinholen bis zu 55 Tonnen auf die Waage bringen.

Im Haushalt 2019 ist für die Feldwegsanierung ein Betrag in Höhe von 218 000 Euro eingeplant. Zusätzlich 73 000 Euro für die Sanierung des Weges beim Hof Fehrenbacher zwischen Hochemmingen und Sunthausen, 55 000 Euro für eine Brücke südliche der Kurgärtnerei und 40 000 Euro für eine Brücke über den Talbachgraben in Richtung Zollhaus.