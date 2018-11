Bad-Dürrheim FDP lädt zur Diskussion um die Stadt ein

Bad Dürrheim. Sicherlich gibt es viele Fragen, welche die Bürger in Bad Dürrheim beschäftigen, zeigen sich Michael Rebholz und Andrea Kanold überzeugt. "Aus diesem Grund möchten wir Sie persönlich einladen, am konstruktiven Gedankenaustausch und zukunftweisender Meinungsbildung über unsere Stadt und unseren Kreis teilzunehmen." Man könne etwas in der Politik bewegen, wenn man gemeinsam handelt. Als Schwerpunktthemen der Diskussion sind geplant: Wohnungsmarkt und bezahlbarer Wohnungsraum; Gesundheitswesen – im Detail: immer weniger Arztpraxen, die auch häufig geschlossen sind sowie Freibad und Solemar-Weiterentwicklung. In der Stadtentwicklung geht es um die Möglichkeiten die man für Ansiedlung von Gewerbe sieht sowie die Ausweisung neuer Gewerbegebiete; Verkehr und Infrastruktur; wirtschaftliche Quartiersentwicklung und Finanzen eines soliden Gemeindehaushalts.