Bad-Dürrheim Fast erblindet – und er sieht so viel

Eine Erinnerung, ein kurzer Einfall, manchmal auch ein echter Appell

Das war sie auch, denn vorgelesen wurde von Moiken Boßung-Amzar, der Ehefrau des Schriftstellers. Sie erklärte auch, warum sie die Werke ihres Gatten las. Aufgrund einer Pockenimpfung als Kind habe er seine Sehkraft zunehmend verloren und sei nun fast erblindet. Der Autor fügte hinzu, dass seine Eltern von den Nazis gezwungen wurden, ihn mit knapp zwei Jahren gegen Pocken impfen zu lassen. Das hätte nicht passieren dürfen, denn er war an Fieber und Durchfall erkrankt. Sein Wunsch sei es gewesen, Physiker zu werden, doch aufgrund der Sehschwäche wurde er Diplom-Mathematiker.

In Wiesbaden aufgewachsen, sei er außer von seinen Eltern entscheidend von Albert Einstein, Martin Heidegger und Ernst Jünger geprägt worden. Abwechselnd las die Gattin Lyrik und Prosa vor. Die Texte regten an zum Nachdenken und zum Schmunzeln, oder auch, um einfach nur, um in Stille zu lauschen. Nach jedem Stück erklärte der Autor die Hintergründe des Werkes. Mit "Sonnenaufgang am Schluchsee" brachte er seine Liebe zum Schwarzwald zum Ausdruck. Kritik an der Gesellschaft spiegelte sich in anderen Stücken wider. So auch beim "Kranführer" und beim "Wagenlenker". "Es wird gebaut und gebaut, was hat das für einen Sinn?", fragte der Autor und bemerkte: "Wir sitzen alle in einem Boot".