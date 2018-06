Bad Dürrheim Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 89-jähriger BMW-Fahrer hielt gegen gegen 11.30 Uhr in einer Parkbucht am rechten Straßenrand an. Ohne auf den nachfolgenden Radfahrer zu achten, öffnete der 89-Jährige die Fahrertür. Der 76-jährige Radfahrer streifte die Autotür und kam zu Fall. Mit schweren Verletzungen musste der Senior ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.