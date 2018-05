Bad-Dürrheim Fachtagung für Pflegekräfte

Die Kriegskinder sind jetzt in dem Alter, in dem sie auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Gerade bei Menschen, die zunehmend unter einer Demenz leiden oder im Sterben liegen, verdichten sich die häufig nicht aufgearbeiteten Erlebnisse. Das Augenmerk dieses Fachtages liegt darauf, in einem ersten Schritt für die Auswirkungen zurückliegender traumatischer Erlebnisse sowie für die Vermeidung neuer Traumatisierung zu sensibilisieren ohne eine Pathologisierung hervorzuheben. Nur so kann eine Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung alter Menschen mit Kriegserfahrungen gelingen. Im Weiteren geht es darum, wirksame Ansätze und praktische Methoden sowie tragfähige Konzepte im Umgang mit traumatisierten älteren Menschen zu vermitteln. Damit werden Einblicke in konkrete Hilfen für den Arbeitsalltag an die Hand gegeben.