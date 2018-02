Bad-Dürrheim Etwas weniger Übernachtungen

Bad Dürrheim (rtr). Ein kleines Minus hat sich auch bei den Gästeankünften ergeben. Diese lagen im vergangenen Jahr bei 87 365 und damit geringfügig niedriger als im Jahr 2016 (87 470 Ankünfte).

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt aber auch positive Entwicklungen. Außerhalb der Kliniken, also bezogen auf die Urlaubsgäste, konnte bei den Gästeankünften ein leichtes Plus von 0,23 Prozent verzeichnet werden. Von "erfreulich hohen Zuwächsen" spricht Spettel sowohl bei den Hotels und Gasthöfen, als auch bei den Appartements und Ferienwohnungen. Bei den Hotels und Gasthöfen lag das Plus bei den Ankünften bei 5,46 Prozent und bei den Übernachtungen bei 3,47 Prozent; bei den Appartements und Ferienwohnungen gab es eine satte Steigerung von 10,45 Prozent, bei den Übernachtungen war das Plus 7,76 Prozent.

Rückgänge waren laut Kur und Bäder GmbH bei den Häusern mit Frühstück und im Fall der Stadtteile bei den Ankünften zu verzeichnen. Bei den Häusern mit Frühstück fielen die Ankünfte um 3,45 Prozent auf 7877 und die Übernachtungen um 7,26 Prozent auf 21 511.