Bad-Dürrheim Erste Nadelbäume im Wald gefällt

Bad Dürrheim. "Der Sommer war für die Käfer bombastisch", bringt es der Bad Dürrheimer Revierförster auf den Punkt. Dazu benötigt es Hitze, Sonnentage und wenig Niederschlag. Dieser Sommer bedeutete und bedeutet immer noch Stress für die Bäume. Vor allem aufgrund des fehlenden Niederschlags. Wobei die Situation nicht ganz so schlimm sei wie beispielsweise im Rheintal oder im Fränkischen. Auf der Baar hatte es doch immer mal wieder das eine oder andere Gewitter, zudem habe man einen hohen Tonanteil im Boden. Dieser hält das Wasser länger, auch wenn er es nicht ganz so gern wieder abgebe, so Berger. Aus diesem Grund gibt es in den Wäldern rund um die Kur­stadt so gut wie keine vertrockneten Altbäume, die könne man an einer Hand abzählen. Nichtsdestotrotz beschert der heiße Sommer dem Wald einige Probleme und den Waldarbeitern wie auch den Förstern viel Arbeit.

An der Realschule beispielsweise mussten vereinzelt Bäume geschlagen werden. Hier waren die Waldarbeiter nicht mit den großen Erntemaschinen am Werk, sondern von Hand, die Bäume schleppten sie anschließend mit einem Zugfahrzeug aus dem Wald, sie lagern entlang der Zufahrt zur Schule. Dem Borkenkäfer ist es jedoch ziemlich egal, ob der Baum, den sie in Besitz nehmen, am Schluss noch steht oder gefällt wird, sie entwickeln sich unter der Rinde weiter. Aus diesem Grund ist es das Ziel, schnellstmöglich zwischen 50 und 70 Prozent der Rinde abzuschälen, dann würden auch die Borkenkäfer vertrocknen, erklärt Berger. Bei den Bäumen, die mit dem automatischen Vollerntern gefällt werden, wird dies meist gleich erledigt. Eine andere Möglichkeit bei dem Lagerholz wäre der Einsatz von Spritzmittel, was aber in Bad Dürrheim nicht in Frage komme, da man Naturwaldgemeinde sei. Wenn in Kürze die Rinde abgeschält wird, werden die Stämme auch gleich in Verkaufsfertige Längen geschnitten, wobei es für Käferholz einen gewissen Abschlag gibt.

Wittmanstal und Bereich um Waldhornhütte sind die Arbeitsschwerpunkte