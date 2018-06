Bad-Dürrheim Erst Bettelzettel, dann Einbruch?

Es geschah an einem wunderbaren Sonntagmittag in dem beschaulichen Kurort, während Beamte der nordrheinwestfälischen Polizei anlässlich ihres Kuraufenthaltes beim Mittagessen auf der Terrasse eines Hotels saßen. Dabei fielen zwei Beamten Personen auf, die offensichtlich nicht ins Stadtbild passten. Die Männer gingen von Haustür zu Haustür, betätigten die Klingeln und schauten sich auf den Grundstücken um. Sofort schlugen die Alarmglocken schrill an. Ist doch ein solches Verhalten auch in der nordrheinwestfälischen Heimat als potentielles Ausbaldowern von Wohnungseinbruchstatorten bekannt. Vier Kollegen verzichteten auf das Dessertbuffet und setzten zur Verfolgung des seltsamen Duos an.

Die Südosteuropäer wählten den Weg in ein Wohngebiet, welches sich dem Hotel anschließt. Die Polizeibeamten schwärmten aus und konnten einen der Verdächtigen in einem rückwärtig gelegenen Gartengrundstück ausmachen, der bereits auf eine Gartenhütte zusteuerte. Der Mann folgte der gezielten Ansprache und begab sich zurück zur Straße, wo er von den Polizisten festgesetzt wurde. Der zweite Südosteuropäer befand sich an einer Haustür und wollte die Türklingel betätigen, als er von den Beamten aufgefordert wurde sich auszuweisen.

Einer der Verdächtigen führte einen sogenannten "Bettelzettel" mit, auf dem in gebrochenem Deutsch eine rührselige Story verfasst ist, deren Wahrheitsgehalt meist gegen Null tendiert. Die beiden Verdächtigen wurden an Ort und Stelle festgesetzt und die örtliche Polizei aus Schwenningen über den polizeilichen Notruf alarmiert. Die Kollegen erschienen zeitnah und übernahmen die Maßnahmen.