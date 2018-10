Der Erntedank am Sonntag war ein Grund zum Strahlen. Vom blauen Oktoberhimmel strahlte die Sonne und die Gottesdienstbesucher erfreuten sich beim Anblick des prächtig geschmückten Erntealtars in der gut gefüllten katholischen Pfarrkirche St. Johann. Reichhaltig waren dort die Früchte von Feld und Garten aufgebaut. "Bei uns war heute so viel los", freute sich Pfarrer Michael Fischer, der zusammen mit den Kindern aus der Kindertagesstätte St. Raphael vor einem kleinen Erntedankumzug den Gottesdienst gestaltet hatte. Mit dabei war der Trachtenverein sowie das aus elf Kindern und Jugendlichen bestehende "Chörle" unter der Leitung von Anita Jakumetovic mit neuem geistlichem Liedgut. Nach dem Gottesdienst nutzten die Gemeindemitglieder das Beisammensein im Vorraum der Kirche, wo Hefezopf und Apfelmost angeboten wurde. Foto: Kaletta