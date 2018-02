Bad-Dürrheim Erneut wird kräftig investiert

Bad Dürrheim-Sunthausen. Seit Klann den weitläufigen Campingplatz mit seinen acht Hektar im Januar 2014 selbst bewirtschaftet, ging es mit dem Geschäftsbetrieb steil bergauf. Die Zahl der Dauercamper habe von anfänglich 65 auf jetzt 130 verdoppelt werden können. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr auf fast 600 000 Euro gestiegen und habe sich damit in den vergangenen vier Jahren gleichfalls annähernd verdoppelt.

Wobei der Erfolg nicht von ungefähr kommt. Die Sauberkeit der Sanitäranlagen sei für die Camper ein wichtiges Kriterium, sich für einen Platz zu entscheiden, weiß Klann. Freundlichkeit und Service vor Ort spielten ebenfalls eine Rolle. Doch nicht nur diese Anforderungen möchte Klann auf dem Campingplatz erfüllen. Zur Attraktivitätssteigerung haben auch die Investitionen über die ganzen Jahre hinweg beigetragen, seit die Tochter von Klann, Angelika Weißhaar, den Platz im März 2007 ersteigert hatte, und ihr Vater seither als Generalpächter auftritt. Allein in den ersten beiden Jahren, 2007 und 2008, seien über zwei Millionen Euro in den Platz geflossen, in den Folgejahren noch mal 500 000 Euro, listet Klann auf. Die Sanitäranlagen wurden erneuert, ein Spielplatz errichtet, neue Übernachtungsmöglichkeiten mit überdimensionalen Fässern und luxuriösen Mobilheimen geschaffen sowie ein Kiosk mit Camperstüble eingerichtet. Die jetzige Erweiterung des Camperstübles vergrößere die Kapazitäten von bislang 30 auf 65 Sitzplätze. Die Küche werde ebenfalls komplett erneuert.

Mit den Arbeiten sei in dieser Woche begonnen worden, die weitgehende Fertigstellung werde auf Mai oder Juni angestrebt, also bevor die Sommersaison beginne. Restarbeiten, die von der Hinterseite des Gebäudes zu erledigen seien, könnten sich anschließen, weil diese den Campingbetrieb nicht weiter störten. Das vergrößerte Camper­stüble oder Restaurant sei eigentlich kein Restaurant, es werde lediglich eine kleine Speisekarte geboten. Schließlich solle keine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie im Ort geschaffen werden. Wer à la carte essen wolle, der könne die bestehende Gaststätte in Sunthausen besuchen.