Bad Dürrheim Erneut schlechtes Wetter beim Ballonfestival

Am Samstag und am Sonntag blieb es trocken, und die Kurzweil nahm auf dem Festplatz am Kurpark ihren Lauf. Sehen und gesehen werden, plaudern, mit den Kindern spielen und ein Auge auf die diversen Rahmenprogramme werfen – das Wochenende war wieder ausgefüllt, und man hatte einen Tapetenwechsel.

40 Ballonteams fanden diesmal den Weg in die Kur- und Bäderstadt, leider konnten die gar riesenhaften "Kugeln" am Freitag wetterbedingt nicht aufsteigen. Nach einer Verzögerung und einem intensiveren Briefing war es am Samstag aber so weit. Die Flüssiggasflaschen wurden zu den Ballonkörben gebracht, in der Folge schossen die Flammen aus den Brennern.

Das Füllen der Ballons ist immer ein Hingucker, auch in diesem Jahr mussten die Zuschauer immer wieder etwas zurückgeschickt werden. Kameras und Smartphones klickten nicht selten im Sekundentakt, jeder wollte möglichst nah ran und ein tolles Motiv festhalten.