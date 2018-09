Bad-Dürrheim Erneut Platzmangel in der Realschule

Bad Dürrheim. Gab es in den 1990ern eine Diskussion um die Schließung der Realschule weil die Schülerzahl zeitweise unter 300 fiel, ist heute das Gegenteil der Fall. Die Schule scheint so beliebt wie nie – auch bei Eltern aus den Umlandgemeinden. So kam die Zahl von 116 Schülern in der Klassenstufe fünf zusammen, diese werden in vier Klassen aufgeteilt, jeweils mit 28, beziehungsweise 29 Schülern, der Klassenteiler liegt bei 30. Bei den Neuanmeldungen wurde kein Schüler abgewiesen, da es aus Sicht des Schulamtes keinen Sinn gemacht hätte. Denn diese Schüler hätten auf andere Schulen verteilt werden müssen. Einer der Gründe sieht die Rektorin darin, dass die Realschule eine der wenigen im Umkreis ist, die ein Ganztagesangebot besitzt und manche Eltern darauf angewiesen seien.

Ablehnen musste die Rektorin einige Schüler in den höheren Stufen. Dies waren vor allem Schüler, die vom Gymnasium wechseln wollten und aus Umlandgemeinden kamen. Priorität haben die Bad Dürrheimer Kinder und aus der Historie heraus auch die aus Tuningen und Brigachtal. Für die Klassen bedeutet dies, dass es eine Wanderklasse geben wird, eine bekommt den Container bei der Sporthalle als Klassenraum und eine bekommt einen Raum der für die Ganztagsbetreuung vorgesehen war.

Langfristig gesehen muss nochmals geplant werden, zeigt sich Stefanie Martin überzeugt. Aus diesem Grund wird es im Herbst ein Gespräch mit der Gemeindeverwaltung und dem Schulamt geben. Denn abzusehen ist, dass die Schülerzahl den kommenden Jahrgänge wohl nicht geringer werde. Hier möchte sie eine langfristige Konzeption erarbeiten. Der einzige Unsicherheitsfaktor ist die Entscheidung der Eltern, auf welche Schule sie ihr Kinde schicken. Allerdings zeigt sich hier, dass die Realschule gut ankommt. So haben 25 Prozent der neuen Fünftklässler eine Gymnasiumsempfehlung. Martin führt dies unter anderem auch darauf zurück, dass Bad Dürrheim kein eigenes Gymnasium hat und der Weg an den Salinensee kürzer sei. Zudem haben zehn Prozent eine Werkrealschulempfehlung.