Bad Dürrheim Erneut erfolgreich: der Enkeltrick

Erst nachdem die Frau mit dem Geld verschwunden war, flog der Betrug auf, als es gegen 19 Uhr zu einem Telefonat zwischen der wirklichen Enkelin und ihren Großeltern gekommen war.

Nun ermittelt die Polizei wegen des begangenen Betruges und bittet dringend um Hinweise. Hier ist insbesondere von Bedeutung, ob jemand Angaben zu der unbekannten und oben beschriebenen Frau machen kann oder ob jemandem am späten Freitagnachmittag ein fremdes Auto - eventuell im Zusammenhang mit der beschriebenen Unbekannten - im Bereich des Wohngebietes beim Feriendorf Öfingen aufgefallen ist.

Zusammenhang mit Vorfall in Aldingen?

Möglicherweise steht die beschriebene Frau auch im Zusammenhang mit einem "Einmietbetrug" in einem Hotel in der Hauptstraße in Aldingen im Landkreis Tuttlingen. Dort hatte sich ein Paar - bei der Frau könnte es sich um die oben Beschriebene gehandelt haben - und ein etwa 35 bis 40 Jahre alter und etwa 1,85 Meter großer Mann mit südländischem Aussehen und dunklen, langen, gelockten zu einem Zopf gebunden Haaren am Dienstagabend in dem Hotel eingebucht und waren dann am Freitagabend ohne zu bezahlen verschwunden.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeipräsidium Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 entgegen.