Die beiden möchten das Andenken ihres Großvaters zu seinem Jubiläum in Ehren halten.

Bad Dürrheims Altbürgermeister und Ehrenbürger Wilhelm Grießhaber verstarb am 24. September 1966 im Alter von 91 Jahren. Sein Leben lang hat er sich für die Belange und zum Wohle seines Heimatortes eingesetzt. Wilhelm Grießhaber wurde am 26. März 1875 in Bad Dürrheim geboren. Sein Vater, Johann Grießhaber, war Schmied und übte seine Tätigkeit in der Scheffelstraße 19 an der Ecke zur Schulstraße im Herzen der Stadt aus.

Grießhaber machte in jungen Jahren eine Schlosserlehre und arbeitete als Maschinenmeister fast 50 Jahre in der Saline. Auch im Elektrizitätswerk der Stadt war Grießhaber tätig. Den ersten Teil seiner politischen Laufbahn beschrieb Wilhelm Grießhaber folgendermaßen: „Im Jahre 1911 wurde ich in den Gemeinderat gewählt, dem ich bis 1933 angehört habe, wo die politischen Parteien von den Nazis aufgelöst wurden. Gleichzeitig war ich in den Jahren 1925/1933 Kreisabgeordneter des Kreisrats Villingen, ferner war ich von der Gründung (1920) bis zur Auflösung (1933) Vorstand der Zentrumspartei in Bad Dürrheim. Mitglied der Nazipartei oder deren Gliederungen war ich nicht.“

Als Gemeinderat berufen

Nach dem Krieg, als das Land in Trümmern lag und es an allen Ecken und Enden an Vorräten, Kleidung und brauchbarem Wohnraum mangelte, waren demokratisch Orientierte wie Wilhelm Grießhaber gefragt. Im Jahre 1945 wurde er vom Villinger Landratsamt zum Gemeinderat berufen. Bereits ein Jahr später fanden die ersten Gemeinderatswahlen statt und Grießhaber wurde im September 1946 zum Bürgermeister gewählt.

Seine Enkelin, Rita Grießhaber, beschreibt die politische und menschliche Einstellung ihres Großvaters anschaulich: „Mit 71 Jahren krempelte er die Ärmel hoch, um die Not in seiner Heimatstadt zu lindern und der Demokratie zum Gedeihen zu verhelfen. Er gründete die CDU in Bad Dürrheim und wurde ihr erster Vorsitzender.“

Sechs Kinder

Die CDU war die Nachfolge der von den Nazis aufgelösten katholischen Zentrumspartei. Grießhaber war es ein Anliegen, dass es eine gemeinsame christlich-demokratische Partei gab. Geprägt wurde er von Pfarrer Alois Vaas, der in der Nazizeit standhaft für alle da war, die sich nicht dem Naziregime angeschlossen hatten. Im Jahre 1955 verlor Altbürgermeister Grießhaber seine Ehefrau Amalie. Gemeinsam hatten die beiden sechs Kinder. Rita und Lucia erlebten ihre Großmutter als starke und entschiedene Frau, die, wie ihr Mann, bereit war, anzupacken.

Verantwortungsbewusstsein und Gottvertrauen

Wilhelm Grießhaber hatte ein großes Verantwortungsbewusstsein sowie Gottvertrauen. Gemeinsam mit allen Bürgern wollte er von vorne anfangen und streute Mut und Zuversicht in der Bevölkerung. Er setzte sich dafür ein, dass Häuser, die im Krieg zerstört wurden, wiederaufgebaut und darüber hinaus Unterkünfte für Flüchtlinge und Vertriebene errichtet werden.

Während seiner Amtszeit war Grießhaber auch viel daran gelegen, den Kurbetrieb wieder aufleben zu lassen, der durch den Krieg und die nachfolgende schwere Zeit verloren ging. Sein Nachfolger, Otto Weissenberger, wurde 1954 zum Bürgermeister gewählt. Im selben Jahr erhielt Grießhaber den Titel Ehrenbürger vom Gemeinderat, für seinen großartigen und wertvollen Dienst an seiner Heimatstadt.

Vater und Großvater

Neben seiner politischen Rolle war Grießhaber Vater und Großvater. Lucia und Rita Grießhaber beschreiben ihn als „groß, hager, ernst und tatkräftig“. Er war stark im christlichen Glauben verankert und verfolgte seine Ziele und Überzeugungen mit klarer Linie. Zuhause war er auch nach seiner politischen Karriere weiterhin aktiv und kümmerte sich um seine kleine Landwirtschaft. Rita Grießhaber hat oft mit ihm auf dem Feld gearbeitet und dafür so manchen Mittagsunterricht verstreichen lassen. Aufgrund des damals beengten Wohnraumes, war sie eine Zeit lang in einem Zimmer mit ihrem Großvater untergebracht. Hierdurch entstand eine enge Bindung zwischen den beiden.

Enkelinnen erinnern sich

„Wenn er nach Hause kam und ich ihm entgegenrannte, nahm er mich in den Arm und wir liefen gemeinsam ins Haus“, erzählt Rita Grießhaber. Die beiden erinnern sich auch noch gut an manche Eigenarten, die sich Grießhaber im höheren Alter aneignete: „Er lauschte aufmerksam den Nachrichten im Radio und las mit seiner Leselupe gründlich die Zeitung. Und wenn er uns etwas Gutes tun wollte, durften wir uns immer aus seiner Tüte von Kaisers Brustkaramellen bedienen.“ Die beiden strahlen, während sie in den Erinnerungen schwelgen. „Manchmal durfte ich ihm über Mittag auch das Essen vorbeibringen, weil er so beschäftigt war und mittags nicht nach Hause kam.“, schmunzelt Enkelin Lucia.

Herausragende Leistung

Während des Gesprächs mit den beiden Enkelinnen des Jubilars, wird sich Bürgermeister Berggötz immer mehr bewusst, was für herausragende Leistungen Wilhelm Grießhaber zur damaligen Zeit sozial und auch politisch bewerkstelligte. „Es ist unfassbar, welche Situation damals in der Bevölkerung vorherrschte. Die Worte von Otto Weissenberger ’Kein Brot, keine Kleidung, keine Wohnung, kein Recht und keine Freiheit’ aus der Trauerrede an Wilhelm Grießhaber haben mich nachhaltig bewegt. Was der ehemalige Bürgermeister geleistet hat, ist wirklich beeindruckend. Dass man in einer so schwierigen Zeit hinsteht, um Verantwortung zu übernehmen, verdient den größten Respekt. Umso wichtiger, dass wir uns zu seinem 150. Geburtstag an Wilhelm Grießhaber und seine Zeit erinnern“, fasst Berggötz abschließend zusammen.