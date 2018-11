Bad-Dürrheim Erfolgreiche Sportler

Bad Dürrheim. Der Turnerbund bietet die Trainings- und Abnahme-Termine im Stadion, an, diese sind immer montags von 17.30 bis 19.30 Uhr, in der Zeit von Juli bis September. Nach Absprache mit den Teilnehmern, konnte man in diesem Jahr je zwei Radfahrer-Termine und ein Nordic Walking-Termin anbieten und durchführen.

Die Abnahmebedingungen änderten sich für die Teilnehmer in diesem Jahr nur geringfügig, teilte die Verantwortliche Heidi Hess mit. Dabei wurden auch in diesem Jahr einige tolle Erfolge erzielt mit Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Sie freute sich auch wieder über die Vereinsunterstützung durch die Gruppe der Friday-Tigers wie auch von anderer Seite, von den Bademeistern im Minara, TuWass und im Neckarbad. Diese haben die Schwimmabnahmen abgenommen.

Der Turnerbund hatte jedoch sehr zum Bedauern der Organisatoren ein Rückgang der Teilnehmer verzeichnen müssen. 18 Breitensportler kamen zum Üben. Man würde sich wünschen, dass doch wieder einige der frühere Teilnehmer wie auch Neuinteressierte zu den Übungsabenden kommen.