Bad Dürrheim Erfolglose Trickser

Unter dem Vorwand einen Autounfall in der Schweiz verursacht zu haben, rief der vermeintliche Enkel bei einer 90-jährigen Frau aus Bad Dürrheimer an um sie um Geld zu bitten. Der Betrüger gab an, den Unfall alleinverschuldet verursacht zu haben und den Sachschaden gleich vor Ort, ohne die Polizei, begleichen zu wollen. Die Rentnerin verwies an den Vater des fingierten Enkels, woraufhin dieser auf den Einwand einging und mitteilte, dass er trotzdem noch 18.000 Euro benötige um den Fehlbetrag zu begleichen.

Hier handelte die rüstige Dame genau richtig: Wohl wissend, dass sich ihr Enkel nicht in der Schweiz aufhielt, verlangte sie sein persönliches Erscheinen. Hier gaben die Betrüger noch nicht auf, sie starteten einen erneuten Versuch, die Frau in die Irre zu führen. Ein weiterer Täter rief die Dame an und gab an der Vater des falschen Enkels zu sein. Die Frau erkannte sofort, dass es sich nicht um ihren eigenen Sohn handeln könne, da die Person akzentfreies Hochdeutsch sprach und legte sofort auf.

Durch ihre Schwiegertochter wurde die Polizei verständigt, die entsprechende Ermittlungen einleitete. Nach wie vor versuchen Banden mit dem Enkeltrick dem Geld und Wertgegenständen von unbedarften Senioren habhaft zu werden. Das Vorgehen ist hierbei stets ähnlich und variiert nur gering. Der "Enkel" ruft an und gibt vor sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Erklärt sich das auserkorene Opfer bereit, ihm finanziell zu helfen, ruft der vermeintliche Enkel erneut an und gibt an verhindert zu sein und das Geld nicht holen zu können. Um dennoch an das Geld zu kommen wird vorgeschlagen, einen Freund vorbei zu schicken, der das Geld holen soll. Im vorliegenden Fall hat die Seniorin alles richtig gemacht und sich nicht darauf eingelassen.