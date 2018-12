Bad-Dürrheim Entwicklung beim Wohnbau gegen den Landestrend

Bad Dürrheim. Erst am Montagabend stimmte der Technische Ausschuss einem Antrag zu, in der Bitzstraße, auf der Fläche der jetzigen Gaststätte Alemannenstube, 24 Wohnungen zu bauen. Das Landratsamt als Baurechtsbehörde muss dies noch endgültig absegnen.

Während in den Ortsteilen eher Einfamilien- oder kleinere Mehrfamilienhäuser genehmigt werden, langt man in der Kernstadt richtig zu. An vielen Stellen wurde alte Häuser abgerissen und mit Mehrfamilienhäusern überplant. So wurden seit dem Jahr 2010 bis einschließlich 2017 laut statistischem Landesamt die Baugenehmigung für 394 Wohnungen erteilt, mit einer Fläche von 20 888 Quadratmetern. Die fertiggestellten Wohnbauten in Bad Dürrheim stiegen in 2017 insgesamt um 88 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Kurstadt entwickelte sich laut statistischem Landesamt somit gegen den Trend in Baden-Württemberg. Dort liegen die aktuellen Daten der ersten neun Monaten 2017 vor. "Die Genehmigungszahlen für diesen Zeitraum ließen erkennen, dass das Genehmigungsvolumen des Jahres 2016 nicht mehr erreicht wird. Von Januar bis September 2017 errechnen die Statistiker einen Rückgang von 14 Prozent genehmigter Neubauwohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum", ist in einer Stellungnahme zu lesen. Den Genehmigungszahlen ist weiterhin zu entnehmen, dass für alle Gebäudearten, außer bei den neuen Zweifamilienhäusern, Genehmigungsrückgänge zu verzeichnen waren. So wurden zwischen Januar und September 2017 8144 Einfamilienhäuser genehmigt (-7 Prozent), 3286 Wohnungen (+3 Prozent) und Mehrfamilienhäusern (Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen) 15 071 Wohnungen (-8 Prozent).