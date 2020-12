Bad-Dürrheim Entschieden wird erst in zwei Wochen

Zu Beginn war es ein Ping-Pong zwischen den Anwälten über vorhandene Akten; Akten, die der Klägerseite nicht zugestellt wurden und wiederum die Erwiderung, man habe nicht gewusst, was man da zustellen solle. Seitens der Richterin wurde keine Befangenheit von Gemeinderatsmitgliedern gesehen, die bei dem Beschluss seinerzeit beteiligt waren, da nur Gruppeninteressen betroffen seien und keine Interessen einzelner Gemeinderäte. Aus ihrer Sicht gab es "keine durchgreifende Verfahrens- und Formfehler". Auch der Begriff der "Verhinderungsplanung", der Seitens des Klägers und dessen Anwalt benutzt wird, wollte sie so nicht stehen lassen, da es ihr zufolge eine mögliche Planung gebe. Eine Verhinderungsplanung würde ihren Angaben nur dann vorliegen, wenn es an Städtebaurecht fehlen würde, das Vorhandene weise aber Möglichkeiten vor. Diese Möglichkeit sei im Moment 560 Zuchtsauen zuzüglich 2014 Ferkel. Die Größe, die Urban Messner beantragt hatte, sei auch kein privilegiertes Vorhaben im Sinne von landwirtschaftlichem Vorhaben. "Wir haben uns ernsthaft überlegt, ob es nicht besser ist, wenn Sie hier verlieren", erklärte Richterin Doerig an Messner gewandt, denn man müsse danach noch weiter zusammenleben. Zudem habe es im baurechtlichen Bereich nach der Bauantragsstellung eine Änderung des Baugesetzes gegeben, das – vereinfacht ausgedrückt – einen Betrieb dieser Größe als "agrarindustriell" einstuft. Und hier könne sich die Gemeinde aussuchen, wo man eine solche Anlage haben will und ob man sie überhaupt haben will. Sie stellte klar: Wenn der Bebauungsplan wie er vorliegt als okay eingestuft wird, dann kann der kleine Betrieb gebaut werden, wenn er nichtig ist, dann steht die Stadt, allerdings auch Urban Messner mit nichts da. Denn laut Richterin kann die Stadt nicht gezwungen werden, eine Planung für einen solchen Betrieb in die Wege zu leiten. "Die große Intensivanlage können Sie mit diesem Verfahren nicht erreichen", erklärte Doerig.

In der Beschwerdeführung war ein Knackpunkt die 0,3 Prozent Emission, diese sagen aus, dass in 0,3 Prozent der Jahresstunden der Betrieb einen wahrnehmbaren Geruch verbreitet. Einbezogen wurden bei dem Gutachten von der Stadt der bestehende Betrieb von Urban Messner, der bei einem Neubau kleiner würde sowie ein Viehbetrieb. Außer acht gelassen wurden die Kleinbetriebe in Oberbaldingen. Dies war für Messner nicht einsehbar.

Dies bestätigte Anwalt Torsten Heilshorn und begründete es damit, dass diese Betriebe mittel- und langfristig keine Zukunftschance hätten. Der Richterin ging es darum, wie man auf diese 0,3 Prozent kam. Der Gutachter der Stadt klärte auf. Die Stadt hat bei ihren Überlegungen für die Geruchsemissionen festgelegt, dass man am Rande der Siedlung zwölf und in der Fläche elf Prozent nicht überschreiten wolle. Aufgrund der Hochrechnungen und Windmessungen, die vom Gutachter von Urban Messner vorgenommen wurden, kam man auf diese 0,3 Prozent. Maßgeblich ist hier auch die Windrichtung, die durch die Messung berücksichtigt wurde. Thema in diesem Zusammenhang war auch eine Irrrelevanzgrenze, die von der Messner-Seite angeführt wurde, es wurde hinterfragt, ob die 0,3 Prozent nicht zu niedrig angesetzt wurden.

In einer Stellungnahme von Urban Messner reklamierte er wie oben genannt die Tatsache, dass die innerörtlichen Betriebe nicht berücksichtigt wurden, was er nicht verstehe, und warf der Stadt vor, dass andere Betriebe entstehen könnten auf dem Gebiet, deren Art nicht im Bebauungsplan genannt seien. Hier entgegnete Anwalt Heilshorn, dass ein Antrag für solch einen Betrieb die Aufstellung eines Bebauungsplans auslösen könne. Messner sieht sein Vorhaben behindert und erklärte: Die Erschließung koste viel Geld und sei wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Staudacher ergänzte: Das Thema Massentierhaltung habe alles andere überlagert.

Richterin Doerig versprach, dass die Wahrnehmung von Urban Messner in die ­Urteilsfindung einfließen würde.