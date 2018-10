Bad-Dürrheim Energieverbrauch unter Beobachtung

Bad Dürrheim. Die Optimierung des Energieverbrauchs ist ein fortlaufender Prozess. Das wurde beispielsweise deutlich, als Bürgermeister Walter Klumpp seinen neuen persönlichen Referenten Alexander Stengelin vorstellte. In dessen Aufgabenbereich fällt das Citymanagement, sprich alles, was die Innenstadt und den Handel betrifft. Dazu zählt auch das Beleuchtungskonzept. Hier zeigt sich der Bürgermeister bewusst, dass die Kugelleuchten vor den beiden Rathäusern nicht auf der Höhe der Technik seien und eigentlich ausgetauscht gehören durch effizientere Modelle. Ausgetauscht und saniert wurde im vergangenen Jahr auch Technik in den städtischen Gebäuden.

Im Gesamtergebnis für 2017 für die 31 untersuchten Objekte der Stadt Bad Dürrheim ergibt sich folgendes Bild: Der Stromverbrauch erhöhte sich um zwei Prozent, der Wärmeverbrauch blieb auch witterungsbedingt bereinigt gleichbleibend und der Wasserverbrauch senkte sich um sechs Prozent. Nach Angaben des Unternehmens sind die Verbrauchsanstiege in einigen Fällen auf Erweiterungen, Baumaßnahmen und gestiegene Anforderungen zurückzuführen, wie beispielsweise der Ganztagesbetrieb in Schulen und Ausbau der Kindergärten. Im Haus des Bürgers sei die intensive Nutzung Ursache der deutlichen Verbrauchsanstiege. Auf der Basis des insgesamt geringen Verbrauchsniveaus machen sich auch Defekte und Nutzungsänderungen zum Teil in starken prozentualen Veränderungen bemerkbar.

In 2017 liegen nach dem Bericht fünf von 78 Kennwerten über den jeweiligen Durchschnittswerten für vergleichbare Gebäude. Im Bereich Wärme ist erneut das Feuerwehrgerätehaus in Unterbaldingen das Gebäude mit dem höchsten Kennwert. Hier wurde, wie bereits im Jahr 2016, durch die Nutzer die Programmierung der Heizungsregelung geändert. Auch die Osterberghalle liegt in 2017 leicht über dem Mittelwert. Ebenfalls darüber liegen die Wasserkennwerte in der evangelischen Kindertagesstätte am Salinensee, im Kindergarten in Oberbaldingen und im Rat- und Feuerwehrhaus Sunthausen. Verbrauchsanstiege seien auch in Gebäuden zu erkennen, die einen neuen Hausmeister haben. Hier wird empfohlen, die neuen Mitarbeiter entsprechend zu schulen und für die Werte zu sensibilisieren.