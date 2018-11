Bad-Dürrheim Elektrozaun hält Biber fern

Schon nach wenigen Tagen rissen jedoch Unbekannte einige der Pfähle raus – warum ist nicht bekannt. Sowohl die Biberbeauftrage Bettina Sättele als auch der stellvertretende Vorsitzende der Gartenfreunde Salinensee bitten inständig darum, den Zaun stehen zu lassen, da er nicht Hunde und Katzen, sondern den Biber abwehren soll. Sättele erzählt, dass sie mit neun Volt arbeitet, der Stromschlag also nicht sehr stark ist, doch er reiche aus, damit der Biber lerne.

Erstmals stellten die Gartenfreunde vor etwa drei Wochen fest, dass der Nager in der Anlage war. Er hatte sich am Zaun einen Zugang verschafft, diesen schloss man, ein paar Tage später hatte er einen anderen gefunden. Überlegt wurde, den Zaun in der Anlage aufzustellen, das habe jedoch wenig Sinn, da das Tier so an die Hainbuche komme, die den Sichtschutz bilde. Sättele erklärte, dass das Land zwar solche Zäune bezahle, jedoch keine Gehölze. Selbst dann nicht, wenn der Biber in die Plantage eines Obstbauern einfällt, so wie es am Bodensee immer wieder geschehe. Hier hofft sie, dass die Politik endlich eine generelle Regelung findet. Sättele plädiert dafür, dass in solchen Fällen wie der Obstplantage oder wenn Geräte zu Schaden kommen, beispielsweise aufgrund des Abbruchs von Uferböschungen, eine Härtefond eingeführt und finanziellen Ausgleich an die Landwirte bezahlt werde.