Bad-Dürrheim Einzigartiges Zentrum im Ländle

Bad Dürrheim-Ober-/Unterbaldingen. Sichtlich froh über die Einweihung zeigte sich Bürgermeister Walter Klumpp. Mit diesem Dienstleistungszentrum werden nun auch verlässliche Öffnungszeiten eingeführt – auch in den Urlaubszeiten. Die Kombination von öffentlicher Verwaltung mit den Dienstleistungen des DHL-Paketdienstes und einer Toto-Lotto-Annahmestelle ist in Baden Württemberg einzigartig.

Der Weg dahin sei nicht ganz so einfach gewesen, vor allem tat sich das Regierungspräsidium Freiburg schwer, die Kombination zu genehmigen. Er erinnerte sich an seinen ersten Wahlkampf im Jahr 2003. Schon damals hatte er die Idee eines solchen Dienstleistungszentrums, aber damals sei die Zeit noch nicht reif gewesen.

Möglich wurde das Zentrum auch deswegen, weil Bad Dürrheim ELR-Schwerpunktgemeinde wurde und somit Förderung erhielt. Er führte in seiner Rede aus: Der Grunderwerb mit Nebenkosten belief sich auf 148 000 Euro, hinzu kamen 66 000 Euro Umbaukosten, was eine Gesamtsumme von 214 000 Euro ergibt. Es gäbe einen ELR-Zuschuss in Höhe von 72 600 Euro, somit belaufe sich der Eigenanteil der Stadt auf 141 400 Euro. Die frei gewordenen Räumlichkeiten im Rathaus Oberbaldingen werden nun für die Landfrauen umgebaut, die Bereitschaft der Landfrauen umzuziehen ermöglicht eine Erweiterung des Kindergartens. Mit der Bäckerei Schmid und deren angeschlossenen Lebensmittelmarkt gegenüber habe es nun den Charakter eines Dienstleistungszentrums. Er dankte sowohl den Ortsvorstehern, den Ortschaftsratsgremien und dem Gemeinderat, dass diese die Entscheidung und Investition mitgetragen haben und hofft auf "richtig viel Arbeit" in dem Servicezentrum.