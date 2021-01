Bad-Dürrheim Einzelne Projekte näher beleuchtet

Er nannte es eine "Bugwelle", die Aufgaben, die auf die Stadt zukommen. Dabei nannte er die Fortschreibung der Flächennutzungspläne auch um Bebauungswildwüchse einzudämmen. Weiterhin die Entwicklung der Schullandschaft – hier hätte es einen gewissen Charme alles am Salinensee zu bündeln, doch mit Blick auf die finanzielle Situation sei dies in absehbarer Zeit wohl nicht umsetzbar. Der Medienentwicklungsplan an den Schulen müsse umgesetzt werden, Straßen und Brücken saniert, und für die Raumsituation der Stadt eine Lösung gefunden werden. Er lobte die hochmotivierte Rathausmannschaft und plädierte auch dafür, Aufgaben als Aufträge extern zu vergeben, diese Kosten seien nicht so sehr im Fokus wie die Personalkosten.

Freie Wähler: Haus des Bürgers mittel- oder langfristig finanzierbar

Klaus Götz von den Freien Wählern (FW) betonte in seiner Rede nochmals die Notwendigkeit einer Grundsatzdebatte zur Schullandschaft. Die Erweiterung der Realschule werde voraussichtlich mindestens vier Millionen Euro kosten, hinzu komme der Investitionsstau an der Grund- und Werkrealschule. Die frei werdende Fläche an der Schulstraße könnte der Wohnbebauung zugeführt werden und er sieht auch Handlungsbedarf beim Riegger-Areal in der Viktoriastraße. Ihm ist auch daran gelegen Transparenz in die Tourismusprojekte zu bringen und die Stadt dürfe sich bezüglich Haus Hohenbaden nicht "von Investoren und dem Konkursverwalter treiben lassen". Seine Fraktion werde einer Umwandlung des ökologisch wertvollen Wiesengeländes in ein Wohngebiet auf keinen Fall zustimmen, zeigte er die Marschrichtung auf.

Mittel- oder langfristig sieht er Chancen durch die Sanierung und den Ausbau des Haus des Gastes die Raumsituation der Verwaltung wie auch der Kur und Bäder GmbH zu verbessern, bei den ersten Planungen vor zehn Jahren seien Kosten von rund vier Millionen Euro genannt worden.

In Sachen Tourismus sieht er auch die Erweiterungsmaßnahme der Gastronomie und der Ruhebereiche im Solemar als wichtiger Baustein und zukunftsweisend, um die Therme konkurrenzfähig zu halten.

Schwer zu vermitteln sei, dass mit dem neuen Wasserwerk in Ober- und Unterbaldingen sowie Öfingen die Wasserhärte bestehen bleibe, nach Meinung der FW-Fraktion sollten alle Bürger in den Genuss des weicheren Wassers kommen, da auch alle dafür über die Gebühren zahlen müssten.