Bad-Dürrheim Einweihung für Oktober geplant

Nötig sei es gewesen, so Klumpp, weitere Kindergarten- und Krippenplätze zu schaffen. Die Bedarfsentwicklungen hätten der Stadt prognostiziert, dass in 2018/2019 408 Kinder einen Platz brauchen in den Jahren 2019/2020 werden es 432 Kinder sein. Voraussichtlich werden die Gruppen nahezu vollständig belegt sein.

"Die Kinder haben von Anfang an das Gebäude besucht und die Handwerker motiviert, schnell und gut zu arbeiten", sagte Architekt Thomas Hertkorn. Durch die Wintermonate sei man etwas ins Stocken geraten, doch mit dem tollen Frühlingswetter gehe es wieder gut voran. Nun müssten die Ausschreibungen für das Außengelände sowie für Möbel und Küche erfolgen. "Ich bin hier hochgestiegen und rede mit Vergnügen!" rief der Handwerker vom Dach herunter, sprach seinen Richtspruch aus und warf unter Beifall der Zuschauer sein Glas in die Tiefe.