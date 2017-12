Bad-Dürrheim Einstimmen auf Weihnachten

Bad Dürrheim. Das KWA Kurstift lädt auch in diesem Monat die Senioren wieder zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Los geht es am 9. Dezember mit dem Vortrag "Eine Reise durch Schottland". Die Studentin Anne Seidenberg hat entschieden, eine Auszeit zu nehmen, Neues zu entdecken und zu reisen. Die Wahl fiel auf Schottland und so bereiste die junge Frau sechs Monate lang die Halbinsel. Auf der Reise durch die Metropolen Edinburgh und Glasgow, durch die Highlands und entlang der Seen warteten unzählige Abenteuer und unvergessliche Begegnungen. Anne Seidenberg lädt alle Interessierten ein, mit ihr in die Welt des Higgis, der Dudelsäcke und mythischen Orte einzutauchen. Der Bildvortrag findet am Samstag, 9. Dezember ab 16 Uhr im Festsaal des Kurstift statt. Der Eintritt ist frei, um einen Beitrag für die Reisekasse der Studentin wird gebeten.