Bad-Dürrheim Einsatz für Mehrgenerationenhaus

Die Umsetzung haperte bis jetzt an einem geeigneten Grundstück. Die LBU nennt mehrere mögliche Flächen, auf denen es ihrer Ansicht nach Sinn machen würde: Dies wäre das Off-Road-Kids-Haus in der Bahnhofstraße, zusammen mit dem Grundstück dahinter, auf dem ein leer stehendes Bauernhaus steht; die Fläche mit dem Haus, in dem früher der Schlecker-Laden untergebracht war oder auch die Wiese hinter dem Neubau Off-Road-Kids im Schabelweg, die in Richtung Scheffelstraße streckt und an den Parkplatz der Salinensporthalle angrenzt. Eine weitere Möglichkeit wäre auch das Wennerhofareal. Angelika Strittmatter nennt die Größe: Es sollen mindesten zehn bis zwölf Wohnungen entstehen. Strittmatter und Wolfgang Kaiser begründen den Antrag ihrer Fraktion. Bis jetzt wurde darüber viel geredet und eine Konzeption verabschiedet, doch getan habe sich noch nicht viel bezüglich eines Gebäudes. Hier will man die Stadtverwaltung stärken.

"Grundsätzlich besteht der Wunsch nach einem selbstbestimmten Wohnen, das einerseits ungezwungene Begegnungen und die Entwicklung eines verlässlichen sozialen Gefüges möglich macht und gleichzeitig die Beibehaltung der persönlichen Privatsphäre sichert", ist im Antrag zu lesen, der auch einige Inhalte der Konzeption aufgreift.

Die LBU-Fraktion verweist zusätzlich auf die Demografiestrategie des Landkreises. Darüber hinaus wurden in Bad Dürrheim mit Geldern des Landes Vorarbeiten geleistet, man besuchte verschiedene Häuser, in denen gemeinschaftliches Wohnen bereits verwirklicht wurde. Es sei nun an der Zeit, in die Umsetzungsphase einzutreten, damit die Initiative und das Engagement der vielen Beteiligten nicht ins Leere laufe.