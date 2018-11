Bad-Dürrheim Einiges genehmigt

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Baugesuche und eine ganze Reihe von kommunalen Angelegenheiten wurden bei der Zusammenkunft des Ortschaftsrat behandelt. Zugestimmt wurde dem Baugesuch zum Anbau einer Garage an ein Wohnhaus in der Paradiesstraße. Ebenso der Errichtung eines Carports in der Schwarzwaldstraße.