Bad-Dürrheim Einige Firmen viele Jahrzehnte am Markt

Bäckerei Fischerkeller seit 165 Jahren in Familienbesitz

Gratuliert wurde der Zimmerei Michael Mühlberger für ihr zehnjähriges Bestehen, für 20 Jahre Achim Henselmann, dem Geschäftsführer von Plana Küchenland, für 25 Jahre Alexander Theinert, Geschäftsführer der Firma Belenus. Seit 40 Jahren sind Friedrich und Marion Handwerker in ihrem Unternehmen Daten-Service tätig. Für 45 Jahre wurde Rainer Münsch von der gleichnamigen Metzgerei geehrt und einen besonderen Applaus gab es für Adolf Fischerkeller, dessen Bäckerei seit 165 Jahren in Familienbesitz ist.

Im Namen von Bürgermeister Walter Klumpp überbrachte Linda Letulé Dankesworte an den Gewerbeverein und ließ ausrichten, dass der Rathauschef an die Unternehmer appelliere, stets bereit zu sein, ihre männlichen Mitarbeiter der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. Der kürzlich passierte Hausbrand im Mozartweg habe mal wieder gezeigt, wie wichtig es sei, dass Feuerwehrangehörige schnell am Einsatzort sein können.