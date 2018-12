Bad-Dürrheim Eine nachhaltige Lebensperspektive zu entwicklen ist das Ziel

Rüdiger Grube, Schirmherr und Kuratoriumsvorsitzender der Off Road Kids Stiftung berichtet begeistert von den bisherigen Erfolgen: "Unsere Streetworker haben inzwischen mehr als 5000 junge Menschen in die Gesellschaft zurückgeholt."

Zwischenstation aus dem Süden in die Großstädte Norddeutschland

Besonders schwierig sei es, wenn junge Menschen aus ländlichen Gebieten kommen und in der Anonymität von Großstädten untertauchen würden. Der tägliche Überlebenskampf beherrsche den Alltag der jungen Menschen auf der Straße. Deswegen sei es enorm wichtig, schnell zu handeln und die jungen Menschen vor dem endgültigen Absturz zu erreichen. Das Besondere an Off Road Kids ist, dass die Streetworker überregional arbeiten. Zusätzlich begleiten die Mitarbeiter junge Menschen bei Bedarf bundesweit zu Behörden, Einrichtungen und Familien und klären zudem über milieuspezifische Gesundheitsrisiken auf. Aus den Erfahrungen der vergangenen Zeit zeige sich, dass Frankfurt zudem für viele Straßenkinder eine Zwischenstation auf dem Weg vom Süden Deutschlands nach Berlin, Hamburg oder Köln sei, erläutert Markus Seidel.

In der Streetwork-Station selbst sieht es nach Büroatmosphäre aus. Es gibt keine Essensausgabe, keine Couch zum Abhängen und auch keine Kleiderkammer. "Das ist unser Prinzip", erklärt Dvora Leguy, "Wenn ein junger Mensch wirklich etwas an seiner Situation ändern will, dann bieten wir ihm unsere Hilfe an und begleiten ihn auf diesem Weg. Unsere Hilfe besteht allerdings nicht aus Kleidung und Essen, sondern wir suchen gemeinsam mit den jungen Menschen nach einer tragfähigen und nachhaltigen Lebensperspektive. Dafür brauchen wir Telefon, Schreibtisch, Internet und vor allem viel Zeit für die Beratung."

Zu den Arbeitszielen gehörten ein Schulabschluss, die Suche nach einer dauerhaften Unterkunft oder einer Ausbildungsstelle. Oft aber stünden am Anfang Behördengänge und Anträge. Die Arbeit der Frankfurter Streetwork-Station wird weit über Frankfurt hinausgehen und von Hanau bis Darmstadt, Wiesbaden und Mainz reichen.

Die Off Road Kids ist seit 1993 die erste und einzige bundesweit arbeitende Hilfsorganisation für Straßenkinder, Ausreißer und junge Obdachlose in Deutschland. Die Streetworker der Stiftung haben das Ziel, die bestmögliche Lebensperspektive für diese jungen Menschen zu finden. Mit Streetwork-Stationen in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln bietet Off Road Kids Anlaufstellen an den wesentlichen Brennpunkten. sofahopper.de ist die bundesweite verfügbare, virtuelle Streetwork-Station. Der methodische Ansatz besteht aus Beratung, Situationsanalyse, Begleitung und Nachbetreuung. Zusätzlich betreibt Off Road Kids eine Systemische Elternberatung, Kinderheime in Bad Dürrheim sowie das betreute Beschulungsprogramm PREJOB. Finanziert wird die Straßensozialarbeit von Off Road Kids vor allem aus Spenden.