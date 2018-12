Bad Dürrheim. In der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Schrebergarten an der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Schwenningen eingedrungen. Die Einbrecher entwendeten Alufelgen, einen Motorroller und ein Stromgenerator. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei nicht bekannt. Hinweise nehmen die Beamten entgegen, Telefon 07726/93 94 80.