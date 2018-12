Bad Dürrheim. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in die Geschäftsstelle des Turnerbundes in der Salinenstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude, teilt die Polizei mit. Anschließend stemmten die Eindringlinge die Tür zu dem Vereinsbüro auf und durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten erheblichen Sachschaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten entgegen, Telefon 07726/93 94 80.