Bad-Dürrheim Ein Wochenende voller Möglichkeiten

Bad Dürrheim (wst). Die Narrenbörse beginnt im Haus des Bürgers heute um 11 Uhr. Über 50 verschiedene Angebote gibt es. Von Liebhaberstücken für Sammler bis hin zu Hässtoffen für Narrenzünfte. Um 17 Uhr schließen dort die Pforten und wer will, kann sich gleich in den Narrenschopf begeben, um sich auf die lange Museumsnacht einzustimmen, die um 19 Uhr beginnt. Erwartet werden Akteure wie Guggenmusiken und Showeinlagen. Am Sonntag, 6. Mai, startet der zweite Teil der Narrenbörse, ebenfalls wieder um 11 Uhr. Eine Stunde später öffnen verschiedene Händler zwischen Luisenpassage und katholische Kirche ihre Geschäfte und laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. An beiden Tagen gibt es einen Flohmarkt auf dem Rathausplatz.