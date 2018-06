Bad-Dürrheim Ein neues Baugebiet für Oberbaldingen

Die Erschließung eines neuen Wohngebietes führt die Liste der Haushaltsmittelanmeldungen für das Jahr 2019 an. Zwar gibt es noch kein in die engere Wahl gezogenes Areal, doch der Ortschaftsrat will damit ein Zeichen für die Suche nach einer geeigneten Fläche setzen, da sich die Nachfrage nach Bauplätzen häuft.